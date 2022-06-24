Москва, 24 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, по состоянию на 15:30 мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,96 торгуясь по $112,21 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Erik Mclean Баррель нефти

«Рост нефтяных котировок пока остается в рамках краткосрочных флюктуаций цен. Сегодняшний дневной рост не выводит цены за рамки прежнего ценового коридора.

Рынок сегодня значительно больше зависит от ставки ФРС CIF, чем от реального соотношения спроса и предложения.

С другой стороны, регулятор тоже находится в панике, так что любая новость может породить непрогнозируемые колебания.

Но, учитывая, что долгосрочно нефти все меньше, а спрос все больше, котировки продолжат расти», — считает эксперт.

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