Вашингтон, 24 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. После получения новой информации о функционировании американской социальной сети Twitter бизнесмен Илон Маск может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за покупку этого интернет-ресурса. Об этом 24 июня сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.

Emily Shanklin Илон Маск

По информации издания, адвокаты бизнесмена ещё в середине июня запросили у Twitter дополнительные данные о пользователях, на что соцсеть согласилась предоставить Маску дополнительную информацию, и в том числе интерфейсы прикладного программирования (API) в режиме реального времени.

«Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации», — отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Илон Маск объявил о своей готовности приобрести соцсеть Twitter, однако в мае заявил о приостановке этого процесса, так как решил убедиться, что спамерские и поддельные учетные записи в Twitter составляют не более 5%.