София, 24 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли постановление, предусматривающее ускорение процесса принятия Северной Македонии в структуры Евросоюза. Об этом 24 июня сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, за соответствующий документ проголосовали 170 болгарских народных избранников, против — 37 депутатов.

О точной дате вступления новой резолюции в силу не сообщается.

Ранее действующее правительство Болгарии сообщило о возможности принятия решения относительно будущего Северной Македонии в ЕС лишь после предоставления официальным Скопье гарантий соблюдения прав этнических болгар в РСМ.