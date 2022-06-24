Вашингтон, 24 июня 2022, 15:25 — REGNUM Американский поп-исполнитель Чарли Пут и Чонгук, участник южнокорейского бойзбенда BTS, выпустили новый совместный сингл Left and Right. Об этом Пут рассказал в своих социальных сетях 24 июня.

Южнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
Jordan Strauss

Релиз Left and Right состоялся всего через неделю после того, как дуэт представил песню на платформе TikTok, после серии слухов о том, что американский автор-исполнитель собирается сотрудничать с кей-поп-группой.

«Воспоминания преследуют меня слева и справа / Я чувствую тебя здесь, я чувствую тебя здесь / Ты занимаешь каждый уголок моего сознания», — поют Пут и Джонгкук в припеве. Песня Left and Right была впервые опубликована Путом в феврале 2022 года в качестве сольной песни.

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