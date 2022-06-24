Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Американский поп-исполнитель Чарли Пут и Чонгук, участник южнокорейского бойзбенда BTS, выпустили новый совместный сингл Left and Right. Об этом Пут рассказал в своих социальных сетях 24 июня.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Релиз Left and Right состоялся всего через неделю после того, как дуэт представил песню на платформе TikTok, после серии слухов о том, что американский автор-исполнитель собирается сотрудничать с кей-поп-группой.

«Воспоминания преследуют меня слева и справа / Я чувствую тебя здесь, я чувствую тебя здесь / Ты занимаешь каждый уголок моего сознания», — поют Пут и Джонгкук в припеве. Песня Left and Right была впервые опубликована Путом в феврале 2022 года в качестве сольной песни.

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