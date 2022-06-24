Москва, 11 декабря, 2013, 15:21 — ИА Регнум. 10 декабря в Таллине состоялась конференция, посвященная 20-летию принятия Конституции Российской Федерации "Конституция России 20 лет: история и современность". Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе портала "Русская Эстония", отметив, что в конференции приняли участие члены Координационного совета российских соотечественников Эстонии, представители посольства России, общественных организаций российских соотечественников в Прибалтике, правоведы, юристы.

Для участия также прибыла делегация Российской академии государственной службы при президенте России во главе с профессором, доктором социологических наук Валентиной Комлевой. После окончания конференции все присутствующие приняли участие в торжественном приеме в посольстве России в Эстонии. Мероприятие прошло при поддержке посольства России в Эстонии и Фонда защиты и поддержки соотечественников.