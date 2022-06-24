Сосновый Бор, Ленинградская область, 24 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Сосновом Бору (Ленинградская область) 24 июня начинаются общественнын слушания по строительству новых современных энергоблоков для Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

Сооружение новых энергоблоков типа ВВЭР-1200 начнётся в Ленобласти в 2022 году. На ЛАЭС должны появиться энергоблоки №7 и №8. Участники слушаний обсудят не только информацию о проекте, но и о влиянии новых блоков на экологию.

Новые энергоблоки планируют ввести в работу в 2030 и 2032 годах. По своим мощностям они смогут заместить третий и четвёртый энергоблоки типа РБМК-1000. Всего на ЛАЭС сейчас четыре таких энергоблока, первые два из которых уже выведены из эксплуатации.

Установки ЛАЭС обеспечивают более 55% энергопотребления в Петербурге и Ленобласти. При этом доля атомной станции в энергобалансе Северо-Западного федерального округа составляет более 30%.