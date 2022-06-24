Москва, , 15:07 — REGNUM Требования Катара, касающиеся условий поставок СПГ в Евросоюз, объясняются аналогичной позицией ЕС в отношении России заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Снижение объёмов поставок российского газа вызваны ограничениями и иными действиями западных стран: отказами отдельных европейских государств от продления долгосрочных контрактов, от оплаты в рублях, решением Канады о невозврате Газпрому газотурбин для «Северного потока» после технического обслуживания, препятствиями запуску «Северного потока-2».

Из-за этого европейские страны оказались на грани энергетического кризиса. В такой ситуации поставщики газа оказались в доминирующем положении, что позволило Катару настаивать на наиболее выгодных для себя условиях контракта на поставку СПГ.

При этом чем ближе зима, тем слабее становятся позиции Евросоюза. В очередной раз встаёт вопрос о том, какие интересы ЕС выйдут на первый план, политические или экономические.

Если первые, то вероятнее всего будут приняты условия Катара. Если вторые, то ожидается некоторое «потепление» отношений с Россией, для укрепления переговорных позиций по закупкам СПГ из Катара», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте также: Катар добивается от ЕС долгосрочного контракта на поставки СПГ — Bloomberg