Лос-Анджелес, США, , 15:04 — REGNUM Американская актриса Шэрон Стоун пережила девять выкидышей. Об этом 24 июня пишет People, цитируя слова артистки.

Шэрон Стоун Цитата из х/ф «Основной инстинкт»

«У нас, женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидыша. Это не мелочь, как физически, так и эмоционально — мы вынуждены переживать это в одиночку, тайно и с каким-то чувством неудачи. Вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся», — поделилась артистка. «Женскому здоровью и благополучию, оставленным на попечение мужской идеологии, стали мало уделять внимания, их игнорируют как факт», — считает она.

ИА REGNUM напоминает, что в 1998 году Шэрон Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicle Фила Бронштейна — вместе они усыновили ребёнка. Однако позже пара рассталась — артистка усыновила ещё двоих детей.

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