В Сочи введён локальный режим ЧС из-за непогоды

Сочи, Краснодарский край, 24 июня 2022, 14:18 — REGNUM Локальный режим чрезвычайной ситуации введён на подтопленных территориях Лазаревского района Сочи 24 июня, сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в Лазаревском районе Сочи выпало около 85 мм осадков. Известно о подтоплении около 50 домовладений. Непогода привела к обрывам линии электропередачи. Непогода в регионе бушует уже третий день. Ранее кубанские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня