Коломбо, Шри-Ланка, , 14:12 — REGNUM Посольство Индонезии в Коломбо подготовило чрезвычайный план для оказания помощи индонезийским гражданам, если ситуация на Шри-Ланке продолжит ухудшаться, сообщает Antara.

На Шри-Ланке Muhun Sathasivam

«Посольство Индонезии всегда консультируется с центральным министерством иностранных дел и координирует свои действия с властями Шри-Ланки», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Коломбо.

Однако посольство Индонезии пока не решило объявить об обязательной эвакуации индонезийских граждан, проживающих на Шри-Ланке.

Посольство полностью поддерживает и оказывает помощь гражданам Индонезии, которые решили временно покинуть Шри-Ланку из-за кризиса. По данным за май 2022 года, на Шри-Ланке насчитывается 310 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд предупредил своих граждан не ввозить марихуану в Индонезию после того, как власти Таиланда легализовали употребление и выращивание марихуаны.

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