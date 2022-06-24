Лондон, 24 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Ученые из Imperial College London (Великобритания) разработали изменяющий форму дрон для изучения воды в озерах, в том числе поисков микроорганизмов и цветения водорослей. Дрон планируют использовать в Арктическом регионе. Об этом сообщает агентство Engineering-designer.

pixel2013 Дрон

Британские исследователи разработали беспилотник, чтобы быстро отслеживать водную среду. Уникальная конструкция, получившая название Multi-Environment Dual robot для подводного отбора проб (MEDUSA), также может помочь в мониторинге и обслуживании морской инфраструктуры, подводных энергетических трубопроводов и плавучих ветряных турбин.

«MEDUSA уникальна своей конструкцией с режимом полета, который достигает труднодоступных мест, и режимом погружения, который контролирует качество воды <…> Беспилотник значительно упрощает роботизированный подводный мониторинг, выполняя сложные задачи, для выполнения которых в противном случае потребовались бы лодки», — сказал профессор Мирко Ковач, директор лаборатории воздушной робототехники Imperial.

Дрон оснащён мультироторами — лопастями, которые создают подъемную силу аналогичную вертолёту.

«После полета в труднодоступную водную среду дрон приземляется на воду и разворачивает привязную мобильную подводную капсулу, которая оснащена камерой и датчиками и может опускаться на глубину до десяти метров. Оператор дрона дистанционно регулирует глубину капсулы и трехмерное положение в воде с помощью регулятора плавучести и форсунок. Все это время пользователь руководствуется видео в реальном времени и обратной связью с датчиком от модуля. После взятия проб дрон сворачивает трос и воссоединяется с капсулой, прежде чем взлететь и вернуться к оператору», — объясняют принцип работы в институте.

Сегодня для подобных исследований экологи рискуют, используя лодки для того, чтобы добраться в труднодоступные водные среды, особенно в Северном Ледовитом океане, где самая теплая вода в Северном Ледовитом океане сегодня зафиксирована в Пангниртунг (Канада). Температура воды в этом населенном пункте составляет — 0,1°C. А самая холодная в Куглуктук (Канада), ее величина — 1.5°C.

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