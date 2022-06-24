Тунис, 24 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Службы внутренней безопасности Туниса раскрыли план покушения на президента республики Кайса Сайеда. Об этом 24 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Туниса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По последним данным, ведомством была получена информация о дате готовящегося покушения и лицах, которые должны были его совершить.

Отмечается, что утром 24 июня службами безопасности был задержан один из террористов, который участвовал в подготовке нападения.

В заявлении МВД Туниса, которое цитируют СМИ, также уточняется, что следствие по делу о покушении продолжается, поскольку власти намерены вскрыть всех участников террористической ячейки и другие детали сорванного покушения.