Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Актриса Шеннон Пёрсер высказалась об отношении индустрии развлечений к полным людям. Об этом 24 июня пишет Elle Girl.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам артистки, люди, принимающие решения, не утверждают на роль людей с лишним весом. «Они не нанимают толстых актеров для культовых персонажей, потому что им нужна звезда с громким именем. Среди них почти нет звезд с лишним весом, потому что толстым не разрешено продвижение по карьерной лестнице. Нам не дают роли больше, потому что индустрия рассматривает нас как двумерные декорации», — высказалась Пёрсер.

ИА REGNUM напоминает, что Шеннон Пёрсер известна благодаря ролям в сериалах. Она сыграла Барбару в шоу «Очень странные дела» и Этель Маггс в «Ривердейле».