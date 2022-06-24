Мадрид, 24 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и министерства науки и инноваций Испании договорились об укреплении сотрудничестве в области передовых технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, данная договоренность была достигнута 24 июня в Мадриде. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в высокотехнологичных областях, включая биотехнологии, мобильность будущего, космос. В рамках меморандума стороны договорились о продвижении двусторонних программ исследований и разработок.

Представители двух стран также обсудили вопросы сотрудничества в решении глобальных проблем таких, как достижение углеродной нейтральности и переход к цифровым системам.