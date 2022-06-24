Сеул, 24 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 260 человек. Об этом 24 июня сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 24 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 065 345 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 703 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 621 613 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1807 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 358 541 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 8951 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 363 711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7227 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 312 993.

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