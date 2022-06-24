Берлин, 24 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Проходящую по территории Германии часть «Северного потока — 2» могут национализировать, пишет немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

По информации СМИ, министерство финансов Германии изучает возможности конфискации и национализации части «Северного потока — 2», проходящего по территории страны. Чиновники выясняют, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, расположенной на территории ФРГ, отрезав её от остального газопровода.

Чиновники рассматривают возможность подсоединения труб к терминалу СПГ.

Напомним, в Газпроме заявляли, что трубопровод «Северный поток — 2» полностью построен и готов к работе.