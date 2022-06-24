* запрещённая в России организация

Сана, 24 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Боевики «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию нападений на подразделения йеменской армии. Об этом сообщает информационное агентство SABA.

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По данным журналистов, утром в пятницу, 24 июня, боевики организовали засаду на пути следования армейского патруля в районе йеменского побережья между городами Ахвар и Эль-Хобар. В результате нападения трое солдат были убиты, трое получили ранения и ещё двое — похищены боевиками и взяты в заложники.

В то же время, боевики совершили нападение на блокпост йеменской армии в районе города Атак в провинции Шабва. В результате взрыва погибли пятеро солдат армии Йемена.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.