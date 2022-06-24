Первоуральск, Свердловская область, , 12:33 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области на площади Победы разобрали трибуну со словами Владимира Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разобранная трибуна Александр Комаров © ИА REGNUM

Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках неё и был произведён демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде. Ранее она стояла возле памятника Ленину и использовалась первыми лицами города во время проведения. Однако 1 и 9 мая 2022 года она уже не применялась по этому назначению.

Реконструкция площади началась в 2021 году. Отметим, сам памятник Ленину власти обещают сохранить.

Ранее трибуна и памятник выглядели так:

Памятник Ленину и трибуна в Первоуральске. На трибуне надпись: «Победа коммунизма неизбежна» Александр Комаров © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сокращается количество памятников Ленину.

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