Москва, 24 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО.

Arctic-mipt.com МАС «Снежинка»

«Снежинка» станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Основные работы по созданию станции ведут Минобрнауки России и Московский физико-технический институт (МФТИ). Технологии, которые впоследствии будут использоваться на «Снежинке», уже проходят проверку на тест-полигоне на базе МФТИ.

«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту «Снежинка» продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», — заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Станция рассчитана на то, что учёные смогут проводить исследования по многим направлениям, включая водородную энергетику, термостабилизацию вечномерзлых грунтов, технологии сокращения углеродного следа, арктическую медицину, телекоммуникации в высоких широтах, аэро‑ и гидропонику, роботизированные платформы с искусственным интеллектом. Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

«Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция «Снежинка», безусловно, внесёт свой вклад в изучение этой климатической зоны», —отметил на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научная арктическая станция «Снежинка» будет работать автономно на водородной энергетике.

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