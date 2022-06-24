Самара, 24 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. 130 школьников от 10 до 16 лет из Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли в Самару. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Kaluga-gov.ru Школьный автобус

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Сообщается, что среди прибывших сто школьников из города Снежное.

«Ребятам предстоит узнать, что такое Самарский край, волжские места. Они будут размещены в одном из лагерей в Кинель-Черкасском районе, находиться они там будут вместе с ребятами из Самарской области, и это очень здорово. Для них подготовили интересную программу — познавательную, оздоровительную. Всего летом к нам приедет отдыхать 350 детей из ЛНР и ДНР», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Александра Фетисова.

Отмечается, что школьники будут отдыхать в санатории до 14 июля. Кроме этого, с научно-познавательными целями в Самарскую области вскоре приедут еще 150 детей из Донбасса.

Сообщается, что их планирует принять Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Подростки будут овладевать инженерными компетенциями на базе образовательного центра «Вега».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение, согласно которому Самарская область будет содействовать восстановлению инфраструктуры, экономики и социальной сферы этого города.