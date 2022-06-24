София, 24 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сотрудники Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов (БАБХ) установили факты нерегулированных захоронений большого количества павшей от инфекционных заболеваний домашней птицы в Ловечской области на севере Болгарии. Об этом 24 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Eleconomista.es Птицеферма

По предварительным данным, указанные захоронения осуществлялись в период с марта по май нынешнего года, когда в регионе были зафиксированы несколько очагов заражения так называемым птичьим гриппом (H5N1). Тогда введенные правительством Болгарии карантинные меры привели к банкротству ряда крупных птицеферм.

В настоящее время лица, подозреваемые в проведении незаконных процедур, задержаны. Если их вина будет признана в суде, им грозят крупные штрафы.