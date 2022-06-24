Байдену говорят, куда идти, где садиться и с кем говорить — New York Post
Вашингтон, 24 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден случайно раскрыл содержание своих шпаргалок, которыми он пользуется во время мероприятий, сообщает 23 июня New York Post.
Одному из фотографов, работающих на мероприятии с участием главы Белого дома, удалось запечатлеть содержании карточек с указаниями Байдену. Наблюдателей поразила подробность этих указаний. Например, в карточках Байдену напоминают, что ему нужно »войти в Комнату Рузвельта и поздороваться с участниками». Затем, говорится в шпаргалке, Байден должен »сесть на свое место», »провести брифинг (2 минуты)».
При этом в карточке-подсказке специально — прописными буквами — подчеркнуто, кто и что будет делать. »ВЫ входите в Комнату Рузвельта».
Напомним, это уже не первый подобный инцидент. Так, журналисты заметили, как Байден использовал многочисленные подсказки на первой своей пресс-конференции. «Шпаргалки» содержали информацию как по ключевым темам, о которых говорил Байден, так и сведения о журналистах, которые присутствовали на пресс-конференции.