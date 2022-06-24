Оттава, 24 июня 2022, 11:41 — REGNUM Канадская рок-певица Аврил Лавинь является поклонницей творчества британской исполнительницы Адель. Об этом 24 июня пишет Rolling Stone.

Аврил Лавин
Аврил Лавин
(сс) Julia Stavale

Лавинь записала кавер на хит Адель под названием Hello в рамках проекта Spotify Singles. «Я люблю песню Адель Hello и очень хотела сделать на неё кавер. Это была забавная возможностью наконец-то сделать этот кавер, а также переосмыслить мою собственную песню Love Sux в акустической версии», — поделилась Аврил Лавинь.

ИА REGNUM напоминает, что пользователи из России не смогут послушать кавер Лавинь. Причиной этого стало то, что компания Spotify приостановила свою деятельность в РФ и заблокировала видеоролики проекта Spotify Singles на YouTube.

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