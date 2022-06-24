Оттава, , 11:41 — REGNUM Канадская рок-певица Аврил Лавинь является поклонницей творчества британской исполнительницы Адель. Об этом 24 июня пишет Rolling Stone.

Аврил Лавин (сс) Julia Stavale

Лавинь записала кавер на хит Адель под названием Hello в рамках проекта Spotify Singles. «Я люблю песню Адель Hello и очень хотела сделать на неё кавер. Это была забавная возможностью наконец-то сделать этот кавер, а также переосмыслить мою собственную песню Love Sux в акустической версии», — поделилась Аврил Лавинь.

ИА REGNUM напоминает, что пользователи из России не смогут послушать кавер Лавинь. Причиной этого стало то, что компания Spotify приостановила свою деятельность в РФ и заблокировала видеоролики проекта Spotify Singles на YouTube.

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