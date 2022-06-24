Мадрид, 24 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Первая из шести дней забастовки бортпроводников авиакомпании Ryanair в Испании может затронуть около 73 200 пассажиров лишь только за 24 июня. Об этом пишет агентство EFE.

novakrider Ryanair

В целом забастовка может затронуть около 440 000 пассажиров, пишет агентство.

Забастовка будет проходить в шесть дней — 24,25,26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Отмечается, что отказ от работы со стороны проводников может затронуть Мадрид, Малагу, Барселону, Аликанте, Севилью, Пальма-де-Майорку, Валенсию, Жирону, Сантьяго-де-Компостелу и Ибицу.