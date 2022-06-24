Штат Вермонт, США, , 11:18 — REGNUM На ферме актёра Эзры Миллера в Вермонте (США) находятся мать и трое детей. Об этом 24 июня пишет The Rolling Stone, ссылаясь на два источника, а также отца и мужа семьи.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

По словам матери, она вместе с детьми «скрывается» от мужа в доме Миллера. Она заявляет, что сбежала от «жестокого и оскорбительного бывшего», а актёр помог ей «создать безопасную среду для троих очень маленьких детей». «У него может быть огнестрельное оружие для целей самообороны, и оно хранится в той части дома, куда дети никогда не заходят… Мои дети могут больше расслабляться в своем исцелении благодаря безопасности и заботе, которую обеспечивает им Эзра», — рассказывает женщина.

Как отмечает издание, мать с тремя детьми проживает на ферме Миллера с апреля 2022 года — они познакомились на Гавайях, где артиста дважды арестовывали. По данным СМИ, в собственности Миллера находится крупная ферма по выращиванию каннабиса. Подруга актёра Уитни Сутерс делилась снимками «урожая» в своих соцсетях, подтверждая эту информацию.

Супруг женщины, «скрывающейся» на ферме артиста, опроверг все обвинения в насилии со стороны супруги, а также заявил, что с апреля пытается забрать её и детей из этого дома. «У меня появилось плохое предчувствие. Я действительно хочу забрать своих детей, они для меня — весь мир», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях (США). Посетители двух заведений обвинили его в неадекватном и агрессивном поведении.

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