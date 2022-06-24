Лондон, 24 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела неудачу на довыборах в парламент, но её лидер, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не покинет свой пост. Об этом сообщает 24 июня газета The Guardian.

(сс) OPCW Борис Джонсон

Отвечая на вопрос о возможной отставке, Джонсон отметил, что его партии ещё многое предстоит сделать.

«Мы, конечно, будем продолжать работать, мы будем продолжать решать проблемы людей, пока не преодолеем этот период», — сказал британский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в парламент в графствах Уэст-Йоркшир и Девон были назначены после того, как консерваторы потеряли оба мандата из-за громких скандалов. Имран Ахмад Хан потерял кресло от Уэст-Йоркшира, когда его признали виновным в сексуальном преступлении. Нил Пэриш, депутат от Девона, смотрел порнографию во время рабочего заседания. В результате довыборов в двух графствах победили соответственно лейбористы и либеральные демократы.

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