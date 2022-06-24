Кито, 24 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В столице Эквадора частично заработает троллейбусное автобусное сообщение — впервые после нескольких дней приостановки из-за социальных протестов против правительства. Об этом пишет Prensa Latina.

Кито

Согласно объявлению, сделанному Столичной пассажирской транспортной компанией Кито, услуга будет временной и будет действовать только на севере Кито.

Согласно полученной информации, транспорт будет работать с 5:00 по местному времени, а Национальная полиция обеспечит поддержку для защиты пассажиров и работников транспорта.