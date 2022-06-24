Анадырь, 24 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На Чукотке построили первую глэмпинг-базу на земле, предоставленной по программе «Дальневосточный гектар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Правительство Чукотки Глэмпинг-база на Чукотке

Читайте также: На Северном форуме обсудили развитие арктического туризма на Чукотке

Для туристов разместили несколько купольных сооружений. Главная цель проекта — развитие внутреннего туризма на северо-востоке Чукотки и повышение туристической привлекательности Чукотского района.

Помимо комфортного проживания, планируется оказание трансферных услуг туристам, организация спортивных, развлекательных программ на территории базы и проведение экскурсий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном форуме в Ханты-Мансийске были представлены проекты в области креативных индустрий, в том числе от делегации Чукотки.