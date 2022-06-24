Ханты-Мансийск, 24 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На Северном форуме в Ханты-Мансийске были представлены проекты в области креативных индустрий, в том числе от делегации Чукотки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

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С докладом о перспективах развития экологического туризма и накопленном опыте на примере заповедника «Остров Врангеля» выступил директор учреждения Александр Груздев. Он рассказал о действующих проектах и о новых предложениях по развитию экологического туризма на Чукотке.

По словам Александра Груздева, ярким примером среди турпроектов, является заповедник «Остров Врангеля».

Кроме того были представлены проекты экспедиции на собачьих упряжках и фестиваля «От Нарьян-Мара до Анадыря». Все инициативы делегации Чукотки были рекомендованы к реализации решением Комитета региональных координаторов Северного форума.

Поступило предложение о создании рабочей группы по арктическому туризму под председательством властей округа, которой необходимо учесть выход России из Всемирной туристической организации, оценить все риски и предложить оптимальные пути и меры поддержки туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании Сибирского транспортного форума помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о необходимости корректировки транспортной стратегии из-за новых вызовов для транспортной отрасли.