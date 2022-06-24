Лима, 24 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Суд Перу постановил не прекращать расследование в отношении президента страны Педро Кастильо. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Суд признал необоснованным обращение о защите прав, поданное адвокатом президента Бенхи Эспинозой, в котором утверждается, что президентский иммунитет является основанием для приостановки проведения расследования в отношении Кастильо.

Узнав о решении суда, защита Кастильо заявила, что будет обжаловать его.