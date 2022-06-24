Луганск, 24 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских боевиков поселка Тепличное в Луганской Народной Республики ракетой «Точка-У» ранена мирная жительница, сообщили 24 июня в штабе обороны республики.

VoidWanderer «Точка-У»

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) поселка Тепличное города Луганска ранена женщина 1985 года рождения. Разрушено 16 домостроений. Без электроснабжения остались 5500 абонентов», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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