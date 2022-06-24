Каир, 24 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Правитель Катара посетит Египет в пятницу 24 июня, что станет его первой поездкой в страну после того, как Египет и Катар договорились в прошлом году положить конец давней региональной вражде, как стало известно из дипломатических источников. Об этом 24 июня передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, который в последний раз посещал Египет в 2015 году, проведет официальную встречу с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси в Каире в субботу 25 июня, как сообщили источники.

Визит эмира состоится через несколько дней после визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Каир и объявления об инвестиционных сделках между Египтом и Саудовской Аравией на сумму 7,7 млрд долларов.

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн бойкотировали Катар с 2017 года из-за обвинений в поддержке террористических исламистских группировок. Катар отверг эти обвинения.

В марте 2022 года, когда Египет столкнулся с экономическими трудностями, кабинет министров страны заявил, что Египет и Катар договорились о подписании инвестиционных сделок на сумму 5 млрд долларов.