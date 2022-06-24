Москва, 24 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Москву и Подмосковье в выходные дни 26 и 26 июня придёт антициклон, который принесёт аномальную жару. Среднесуточная температура превысит многолетние значения на 2-4 °С, передают 24 июня «Метеоновости».

Health.mil Жара

В субботу ожидается солнечный и по-летнему жаркий день. Температура в ночные часы составит, +11… +16 °С, в дневные +23…+28 °С. Мешать повышению температуры будет северо-восточный ветер.

Но в воскресенье даже он не спасёт от жары. Днём воздух в Московском регионе прогреется до +28… +31°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C.

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