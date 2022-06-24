Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери и молодой жены, задержала полиция 23 июня, сообщает «Фонтанка». При этом убийства ребенка и женщины произошли в разное время.

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Подозреваемым стал 27-летний Максим Якубов. Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали мужчину.

Двухгодовалую дочь он ударил головой об пол, причинив смерть, более года назад. Скелетированный труп ребенка был найден Южно-Приморском парке на юго-западе Петербурга в марте 2021 года. Тогда убийца не был установлен по горячим следам.

А три месяца назад, по данным следствия, Якубов задушил супругу на почве ревности. Её тело несколько дней он хранил в ванне.

Подозреваемый показал место, где закопал свою жену, которой было всего 22 года. Мужчина сделал это в лесопарке у проспекта Маршала Захарова. Тело девушки нашли.

Отметим, что тело ребёнка нашли в марте 2021 года примерно на том же месте, на расстоянии 500 метров от дома 14 на проспекте Маршала Захарова. Следствие установит и другие детали дела.

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