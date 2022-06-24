Лондон, , 10:07 — REGNUM В Великобритании в отставку в связи с поражением тори на довыборах в парламент ушёл председатель Консервативной партии Оливер Дауден. Об этом 24 июня он объявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Оливер Дауден «Я должен немедленно покинуть пост председателя Консервативной партии… Мы не можем продолжать работать, как прежде. Кто-то должен взять на себя ответственность».

Оба места в парламенте, на которые проходили довыборы, были потеряны консерваторами из-за сексуальных скандалов. Депутат от Уэйкфилда Имран Ахмад Хан был осужден на полтора года тюрьмы за попытку совращения 15-летнего подростка. А представлявший Тивертон и Хонитон Нил Пэриш лишился мандата за просмотр порнографии во время парламентских дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение на довыборах в нижнюю палату парламента, 23 июня проходивших в двух избирательных округах Англии. В расположенном на севере Англии округе Уэйкфилд победил представитель Лейбористской партии Саймон Лайтвуд. В Тивертоне и Хонитоне, расположенном на юго-западе страны, консерваторов разгромили «Либеральные демократы».

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