Сеул, 24 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пригласил 24 июня на обед ветеранов Корейской войны, в том числе, военнослужащих сил ООН и членов их семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В мероприятии, посвящённом 72-й годовщине начала Корейской войны (1950-53 гг), которая отмечается 25 июня, приняли участие около 200 человек.

В ходе встречи глава государства отметил, что страна всегда будет помнить героев, воевавших за независимость Южной Кореи.

Обращаясь к ветеранам, Юн Сок Ёль подчеркнул, что, жертвуя своей юностью, они защитили свободную демократию от коммунистических сил. По его словам, свобода, мир и процветание Южной Кореи, стали возможны благодаря «крови, поту и жертвам» ветеранов.

Южнокорейский лидер также упомянул об успешном запуске первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II), подчеркнув, что этот запуск был бы невозможно без самопожертвования ветеранов.

Юн Сок Ёль акцентировал внимание на том, что власти Южной Кореи сделают всё возможное для продолжения работ по поиску останков погибших до тех пор, пока в «лоно семьи» не будет возвращён последний солдат, отдавший свою жизнь за Южную Корею.

Глава государства также отметил особый вклад сил ООН в сохранении демократии на Корейском полуострове.