Лондон, 24 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Риски сползания США и Европы в рецессию резко возросли, предупреждают экономисты в преддверии саммита «Большой семерки», сообщает 24 июня Financial Times.

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

Экономисты по обе стороны Атлантики заявили Financial Times, что их пессимизм усилился после решения Федеральной резервной системы США пойти на значительное повышение ставок для борьбы с растущей инфляцией, а также в связи с опасениями по поводу поставок газа в Европу в преддверии зимы.

Главный экономист старейшего банка Германии Berenberg Bank Хольгер Шмидинг считает, что чаша весов склонилась в сторону экономического спада в 2023 году в США и Европе: «То, что раньше было растущим риском, теперь превратилось в базовый вариант», — сказал он.

Goldman Sachs удвоил риск вступления США в рецессию в 2022 году с 15% до 30%, при этом вероятность рецессии в двухлетнем горизонте составила 48% после первого с 1994 года повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов.

«Риски рецессии в США некомфортно высоки и продолжают расти. Я оценил бы их в 40% в ближайшие 12 месяцев и примерно в 50% в ближайшие 24», — сказал главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. Он добавил, что Европа еще более уязвима.

По мнению Занди, чтобы избежать рецессии, «мировой экономике нужно немного удачи», а также чтобы прекратились экономические последствия пандемии коронавируса и украинского конфликта плюс «умелая политика ФРС и других центральных банков».

Лидеры стран «Большой семерки» обсудят состояние мировой экономики на рабочем обеде в воскресенье 26 июня, при этом главное внимание будет уделено инфляции.