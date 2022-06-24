Екатеринбург, 24 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев удивился запретом школьникам исполнить на выпускном песни Земфиры «До свидания, мой любимый город» и группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». Об этом говорится в его телеграм-канале.

Земфира

С таким запретом столкнулись выпускники гимназии №9. Поводом стало то, что в этих песнях имеются слова «граната», «убивать» и «стрелять».

Куйвашев отмечает, что всегда был уверен — в «девятке» обучаются очень умные дети, понимающие, что такое метафора. И выражает уверенность в том, что подростки выбрали песни, так как они про прощание.

«Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют», — заключил губернатор.