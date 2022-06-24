Луганск, 24 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Населённые пункты Горское и Золотое Луганской Народной Республики освобождены, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Он рассказал, что находившаяся в котле Горское — Лисичанск украинская группировка ликвидирована. При этом населённые пункты освобождены от националистов и находятся под контролем союзных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР закрепились на южных окраинах Лисичанска.