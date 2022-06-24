Посёлок городского типа Козулька, Красноярский край, 24 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае за совершение особо тяжких преступлений перед судом предстанут четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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Расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимых четырёх жителей края завершено.

По данным следствия, вечером 22 сентября 2021 года пятеро мужчин распивали спиртное в доме в посёлке Козулька. В какой-то момент двое приятелей поссорились. Обвиняемые жестоко избили потерпевшего, используя в том числе деревянную дверцу шкафа.

Кроме того, фигуранты надругались над потерпевшим. Чтобы скрыть следы преступления, они решили инсценировать его смерть под несчастный случай.

Когда мужчина уже находился без сознания, злоумышленники отнесли его на расположенные рядом с домом железнодорожные пути. Они положили потерпевшего в колею железнодорожных рельсов на пути движущегося грузового поезда. Однако мужчина к тому времени уже скончался от полученных ранее травм.

После того, как поезд переехал потерпевшего, фигуранты с места преступления скрылись. Через несколько дней их задержали полицейские. Злоумышленники были арестованы. Вину они признали в полном объёме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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