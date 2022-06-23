Мартыновский район, Ростовская область, , 09:12 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело после убийства мужчины в бильярдной. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего, задержаны два жителя Мартыновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Бильярд kdiem1229

Инцидент случился в селе Большая Мартыновка 20 июня 2022 года. Следователи полагают, что подозреваемые (18 и 28 лет) в ходе возникшего конфликта избили 48-летнего посетителя заведения и скрылись. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленники заключены под стражу.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.