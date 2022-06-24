Кито, 24 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В столице Эквадора полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые пытались подойти к зданию конгресса на 11-й день изнурительных демонстраций из-за цен на топливо и общей инфляции, сообщает 24 июня Agence France-Presse.

PoliciaEcuador Протесты в Эквадоре

Протестующие ранее добились уступки от эквадорского правительства, когда президент страны Гильермо Лассо, находящийся в изоляции из-за заражения COVID-19, предоставил им доступ в культурный центр коренного населения, ранее захваченный полицией.

Однако позднее в тот же день группа протестующих, возглавляемая женщинами, направилась к конгрессу, где была оттеснена полицией, и произошли ожесточенные столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ, а протестующие бросали камни и петарды.

«Это очень плохой знак, учитывая, что мы просили провести мирное шествие», — сказал лидер протестующих Леонидас Иса.

Протесты, начавшиеся 13 июня, унесли жизни трех человек, а правительство ввело чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны.

В массовой демонстрации недовольства принимают участие около 14 000 человек, из них около 10 000 находятся в Кито, где действует комендантский час.

Требования протестующих включают снижение цен на топливо, которые резко выросли в последние месяцы, а также создание рабочих мест, контроль за ценами на продукты питания и увеличение государственных расходов на здравоохранение и образование.