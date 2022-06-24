Москва, , 08:24 — REGNUM В России с 1 июля изменится размер заработной платы лиц, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил директор по персоналу Компании развития общественных связей (КРОС) Дмитрий Дударев.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в связи с повышением МРОТ с 1 июля до 15 279 рублей те компании, уровень зарплат в которых был привязан к этому показателю, должны будут пересмотреть свой бюджет и осуществить выплаты в соответствии с новым МРОТ.

«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату до новой величины МРОТ», — сказал он агентству «Прайм».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая президент России Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять пакет мер социальной поддержки.

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