Вашингтон, 24 июня, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Джордж Мартин подтвердил информацию о том, что в производстве телеканала HBO находится сериал «Игра престолов» и сообщил некоторые подробности о проекте. Об этом 24 июня сообщает портал GamesRdar.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Кит Харингтон в роли Джона Сноу

«Да, шоу Джона Сноу находится в разработке», — написал Мартин в своём блоге, отметив, что ранее опубликованная в СМИ информация основана не на официальном заявлении HBO, а на утверждениях анонимного источника. Он добавил, что этот сериал был запущен в производство примерно в то же время, что и все другие шоу на основе «Игры престолов», но по какой-то причине информация о нём ранее не «утекала» в Сеть.

Писатель сообщил, что проект имеет рабочее название «Сноу», и вслед за Эмилией Кларк подтвердил, что автором идеи является сам Кит Харингтон. Мартин отметил, что актёр нашёл «потрясающих» сценаристов и продюсеров.

Ранее Эмилия Кларк, исполнившая в «Игре престолов» роль Дейенерис Таргариен, заявила, что Кит Харингтон сам рассказал ей о проекте сериала. По имеющейся информации, сюжет шоу расскажет о приключениях Джона Сноу после того, как его сослали в Ночной дозор (древний орден во вселенной «Игры престолов») и герой вместе с народом одичалых ушёл на территории, расположенные к северу от Стены.