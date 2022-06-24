Шанхай, Китай, 24 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Автомобиль с людьми упал в городе Шанхай (Китай) с третьего этажа штаб-квартиры китайской компании Nio, которая занимается выпуском электромобилей. Об этом передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на организацию из КНР.

(сс) Jengtingchen Автомобиль компании Nio

В результате инцидента погибли два человека — работник Nio и сотрудник компании-партнера. Они находились внутри упавшего транспортного средства. На третьем этаже, откуда упал автомобиль, по одним источникам, находится выставочный зал, а по другим — автостоянка или испытательный полигон.

В Nio заверили, что вместе с властями начали немедленное расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в селе Немчиновка Московской области автомобиль Mazda упал с восьмого этажа многоуровневой парковки. В результате происшествия погибли три человека.