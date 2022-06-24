Москва, , 15:24 — REGNUM Ответные меры в виде блокады нужно применять не только по отношению к Литве, но и по отношению к другим враждебным странам Прибалтики. Об этом 24 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Натовцы у границы с Калининградской областью Сайт президента Литвы

«Не имеет смысла объявлять блокаду одной Литве — ее нужно объявлять всем странам региона, т. е. также Латвии и Эстонии», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такие меры позволят нивелировать возможные поставки из этих стран в Литву.

«Транспортная инфраструктура, в частности, железнодорожная, активно перестраивалась в последние годы. Если в советское время она была направлена из центра к побережью, то сейчас ее выстраивали при поддержке ЕС и НАТО вдоль побережья, для быстрой переброски военнослужащих и военных грузов. Ее могут и будут использовать и для преодоления ответной блокады со стороны РФ», — отметил эксперт.

«К тому же политика руководства этих стран по отношению к России мало чем отличается от политики литовского руководства», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее, 18 июня, Литва перекрыла транзит ряда товаров между РФ и её эксклавом — Калининградской областью.