Ле-Ке, Гаити, , 06:57 — REGNUM Восемь заключенных умерли от голода, недостатка воды, жары и болезней в Ле-Ке на юге Гаити. Об этом заявил представитель правительства города Рональд Ришмон.

Тюрьма Pixabay.com

Чиновник обратился за помощью к правительству, частному сектору и гражданскому обществу с тем, чтобы обеспечить заключенных водой и едой, и объяснил, что смертельные случаи связаны с повышением температуры в камерах, где содержатся около 80 заключенных, а также с отсутствием доступа к сбалансированному питанию.

Ришмон объяснил, что поскольку две камеры в пенитенциарном учреждении подверглись нападению, а стена, ограждающая тюрьму, была разрушена, охранники были вынуждены держать заключенных в камерах без доступа к внешним территориям.