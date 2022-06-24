Мадрид, 24 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Общая стоимость проведения саммита НАТО в Мадриде 29 и 30 июня составит около 50 миллионов евро. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Источники издания в правительстве отметили, что данная сумма является внушительной, однако, по их словам, «Испания получит доход за счёт туризма и бизнеса».

Собеседники агентства напомнили, что первоначальный бюджет контракта на проведение саммита составлял максимум 36 млн евро.