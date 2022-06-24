Магадан, , 06:04 — REGNUM В течение двух лет на федеральной трассе «Колыма» будет отремонтировано четыре участка автодороги и один мост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Колыма Димон17

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Два участка находятся на территории Якутии, два — в Магаданской области. На Колыме отремонтируют 1510-1536 км и 1821-1831 км трассы. 36 км дороги федерального значения должны реконструировать в течение двух лет. Также в 2023 должен быть реконструирован мостовой переход через реку Оротукан на 1634 км дороги Р-504 «Колыма».

Деньги на ремонт дороги выделит правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Иркутской области осуществляется капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу.