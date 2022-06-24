Москва, 24 июня, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В пятницу, 24 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 25 июня в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В субботу, 25 июня, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +25… +30 °C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

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